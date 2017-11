Live voetbal op radio! Vitesse vecht tegen Zulte Waregem voor laatste kans

ARNHEM - Radio Gelderland zendt donderdag de cruciale wedstrijd Vitesse - Zulte Waregem in de Europa League rechtstreeks uit. De extra uitzending begint om 19.00 uur.

Vitesse heeft na drie speelronden net als de Belgische club één punt vergaard en moet donderdag winnen om nog een kleine kans te houden op overwintering. In de poule staan OGC Nice en Lazio Roma bovenaan. Roma heeft 9 punten, Nice 6. De eerste twee ploegen gaan door naar de volgende fase, de andere twee zijn uitgeschakeld.

In stadion Gelredome strijdt Vitesse dus voor zijn laatste kans en Omroep Gelderland is er uiteraard via alle platforms bij. Op radio is na de uitgebreide voorbeschouwingen een integraal verslag van de wedstrijd te horen die om 21.05 uur begint.

Op de website en app van Omroep Gelderland is zoals altijd een uitgebreid liveblog te vinden.