Zonnepanelenproject Arnhem komt traag op gang

ARNHEM - Het zonnepanelenproject BuurtZon in Arnhem komt moeizaam van de grond. De eerste zonnepanelen worden waarschijnlijk pas volgend jaar tegen de zomer geplaatst. Dat is een jaar later dan verwacht.

'Het valt ons ook wat tegen', zegt mede-initiatiefnemer Rob Fronen. 'Het is voor de leden ook vervelend dat het zo lang duurt.'

Het zonnepanelenproject werd juni 2016 aangekondigd. In februari dit jaar was al duidelijk dat het veel kleiner begint dan eerst de bedoeling was. Er waren veel minder aanmeldingen dan verwacht.

Het was de bedoeling dat het project pas zou beginnen als er 2000 leden zijn. Het doel was 40.000 zonnepanelen op Arnhemse daken. Het project begint nu met 500 leden. Het gaat in eerste instantie om zo'n 3300 zonnepanelen.

Druk met de financiering

De financiering blijkt nogal wat voeten in de aarde te hebben. 'We zijn nog druk bezig met de financiers', zegt Fronen. 'Alles moet worden getoetst en worden bekeken. Veel papierwerk. We hopen de financiering voor het einde van het jaar rond te hebben.' Pas daarna kan het materiaal worden besteld.

Hoewel het allemaal wat trager gaat dan Fronen wil, loopt hij nog steeds over van enthousiasme. 'Wij zijn zeer gemotiveerd en ook trots op het project.'

Zo werkt BuurtZon:

Veel alternatieven

Intussen zijn er diverse kapers op de kust. Zoals het project Zelfstroom, waar zonnepanelen gehuurd en gekocht kunnen worden. 'Ja, er zijn heel veel alternatieven, vaak lease-achtige constructies', weet Fronen.

Bang voor concurrentie is Fronen niet. 'In Arnhem heb je geloof ik 60.000 huishoudens. Dan is 500 huishoudens met zonnepanelen natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat; ik heb niet de indruk dat het verzadigingseffect bereikt is. Als je ziet hoeveel dakruimte er is, dan zijn er nog steeds bijzonder weinig zonnepanelen.'

