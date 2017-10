Kinderen vernielen camera op schoolplein

ULFT - In Ulft zijn zondag drie kinderen betrapt toen zij een camera sloopten op een schoolplein. Dat meldt de politie.

De jongens van 8 en 9 hoeven niet te vrezen voor een strafblad. 'Vanwege de leeftijd van de jongens is een HALT-traject of een strafrechtelijke afdoening niet mogelijk', legt de politie uit. 'De jongens zijn overgedragen aan de ouders en de kosten zullen worden verhaald.'

De drie kinderen werden door agenten betrapt op het schoolplein van De Oersprong. De school in Ulft is vaker doelwit geweest van vernielingen. In 2016 werd De Oersprong nog bespoten met graffiti.