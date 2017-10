Ontvoerde Arjan Erkel deelt ervaringen in theaterstuk

Arjen Erkel. Foto: Arjan Erkel. Plek waar Erkel is ontvoerd. Foto: Wikimedia Commons

ZUTPHEN - Het verhaal van de in 2002 ontvoerde Arjan Erkel in Dagestan gaat het Nederlandse theater in. De oud-medewerker van Artsen zonder Grenzen blikt in het stuk terug over zijn ontvoering die bijna twee jaar duurde. De eerste voorstelling is 16 november in Zutphen.

In het stuk vertelt Erkel over zijn ervaringen tijdens zijn gevangenschap en laat hij muziek horen die hem op de been hield. Het gaat dan om nummers als Green Green Grass of Home van Tom Jones en Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Ook Oerend Hard, de grote hit van Normaal, komt voorbij. Erkel kreeg zijn ontvoerders zo ver dat ze het lied meezongen. Zelfspot De voorstelling gaat niet alleen over verdriet, eenzaamheid, veerkracht en vechtlust, maar zit ook vol humor en zelfspot. Zo stelt Erkel de vraag of hij niet te ver ging in zijn verbinding met zijn ontvoerders door met hen te boksen, hen sekstips te geven en hen zo ver te krijgen hem een kalashnikov in zijn handen te drukken. Op 16 november staat Erkel in theater Hanzehof in Zuthpen. In januari bezoekt hij ook nog Dinxperloo en in maart is er nog een mogelijkheid in Lochem. Ontvoering Erkel werd op 12 augustus 2002 door drie gewapende mannen ontvoerd in Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Dagestan. Daar werkte hij voor Artsen zonder Grenzen om onder andere vluchtelingen op te vangen uit Tsjetsjenië. Op eerste paasdag, 11 april 2004, werd Erkel na 607 dagen gevangenschap vrijgelaten. Er is toen 1 miljoen euro losgeld betaald. Hier ontstond naderhand veel ophef over. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl