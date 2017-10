Fietsster zwaargewond na botsing met scootmobiel

RENKUM - Een fietsster is maandagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een scootmobiel in Renkum.

Het ongeluk gebeurde rond 8.10 uur op de Kerkstraat. Het slachtoffer, een vrouw op leeftijd, is na de botsing per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook was een traumahelikopter opgeroepen. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. De bestuurder van de scootmobiel kwam met de schrik vrij.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek.