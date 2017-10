In dit sterrenrestaurant kan je het beste eten

VAASSEN - Sterrenrestaurant De Leest in Vaassen is de beste plek om te tafelen in Gelderland. Dat blijkt uit de jongste ranglijst van beste restaurants van ons land, de Lekker 500. De zaak van Kim Veldman en chef-kok Jacob Jan Boerma staat op de vierde plaats.

Het duo begon het restaurant in 2002 in een oude schoenmakerij. Binnen korte tijd groeide De Leest uit tot een driesterrenrestaurant. Het kenmerkt zich door een combinatie van biologische-, Franse-, Japanse- en visgerechten. De afgelopen twee jaar stond het restaurant nog op drie in de lijst en is nu dus één plek gedaald.

Het beste restaurant in Nederland is te vinden in Zwolle. Dat is de Librije in Zwolle van Jonnie en Thérèse Boer. Op plek twee staat Inter Scaldes in Kruiningen, dat restaurant stond vorig jaar nog op nummer een.

Bij de eerste 100 eetgelegenheden in de Lekker 500 staan 11 Gelderse restaurants. Het gaat om:

4. De Leest, Vaassen

33. 't Nonnetje, Harderwijk

46. Het Koetshuis, Bennekom

48. Het Roode Koper, Ermelo

54. De Kromme Dissel, Heelsum

56. SchultenHues, Zuthpen

57. Basiliek, Harderwijk

73. O Mundo, Wageningen

86. De Echoput, Hoog Soeren

93. ’t Raedthuys, Duiven

94. La Folie, Zaltbommel

Hiermee zijn La Folie in Zaltbommel en Het Roode Kooper in Ermelo de grootste stijgers van de provincie. La Folie steeg van plek 98 naar 94 en Het Roode Koper ging van plek 52 naar 48. Alleen Het Koetshuis in Bennekom zakte van plek 45 naar 46 en De Leest dus van plek 3 naar 4.

