Eerste nachtvorst: het is weer krabben geblazen

UDDEL - Koning Winter heeft maandagochtend in Gelderland een eerste speldenprik uitgedeeld. Op de Veluwe daalde het kwik lokaal tot -0,2 graden, waardoor mensen weer voor het eerst moesten krabben.

'De Veluwe was vanochtend de koudste plek van Nederland', vertelt weervrouw Britta van Gendt op Radio Gelderland. 'Het is vandaag aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Het wordt maximaal 10-11 graden.'

Maar één dagje koud

Maar in dat weerbeeld komt snel verandering. 'Het duurt maar een dagje, want vanaf morgen stijgt de temperatuur weer geleidelijk', aldus Van Gendt.

Hoewel het vandaag dus relatief koud is, laat de zon zich een groot deel van de dag zien. Ook is er weinig wind. Later trekken er wat losse buitjes over de provincie. 'Dus heel lokaal is er kans op wat gespatter', aldus de weervrouw.

Luister het weerpraatje van Britta van Gendt terug: