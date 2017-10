Braziliaanse lening moet redding brengen voor Achilles

GROESBEEK - Achilles'29 verkeert nog altijd in zwaar weer. De financiële nood is al maanden hoog en de club heeft moeite om aan alle verplichtingen te voldoen.

Volgens diverse bronnen rondom de Groesbeekse club is Achilles afhankelijk van een lening bij een Braziliaanse bank. Dat speelt inmiddels al een half jaar. "We hebben gewoon een bancaire lening", liet voorzitter Harrie Derks begin mei weten. "De contracten zijn 30 maart getekend en wij zijn in afwachting van de betaling. En dat gaat snel gebeuren."

Maar vooralsnog is het geld niet binnen en loopt Achilles achter de feiten aan. De problemen begonnen toen de KNVB een boete oplegde van 72.000 euro, omdat de jaarcijfers niet op tijd waren ingeleverd. Dat was niet op te vangen in de toch al krappe begroting van de club. En omdat de inkomsten mede door de degradatie uit de eerste divisie ook zijn afgenomen, heeft de club een betalingsachterstand bij zowel externe als interne partijen. Zo hebben de spelers een salarisachterstand en dat leidde zelfs al even tot een staking.

Met de lening van de Braziliaanse bank zou Achilles deze week lucht kunnen verschaffen. In 2015 probeerde de club een garantstelling voor een lening van 5 miljoen euro al via de gemeente Groesbeek te verkrijgen, maar dat lukte niet.

