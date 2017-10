Arnaut Groeneveld speler van de week

NIJMEGEN - Arnaut Groeneveld is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De vleugelspits van NEC was tegen Jong Utrecht opnieuw goed voor een doelpunt en een assist. Hij kreeg daarvoor vijf punten, één meer dan De Graafschap-doelman Filip Bednarek. Die hield de nul tegen Fortuna Sittard en is voorlopig de minst gepasseerde doelman in de eerste divisie.

Drie punten gingen naar Milot Rashica, de gevaarlijke rechtsbuiten van Vitesse, die ook de leiding pakt in het klassement. Jordy Tutuarima van De Graafschap kreeg twee punten en het laatste punt was voor NEC'er Gregor Breinburg.

KLASSEMENT:

Milot Rashica (Vitesse) 15

Remko Pasveer (Vitesse) 12

Arnaut Groeneveld (NEC) 11

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 10

Thulani Serero (Vitesse) 9

Tim Matavz (Vitesse) 7

Bryan Linssen (Vitesse) 6

Filip Bednarek (De Graafschap) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 5

Guram Kashia (Vitesse) 5

Ferdi Kadioglu (NEC) 5

Wojciech Golla (NEC) 5

Navarone Foor (Vitesse) 4

Sven Braken (NEC) 3

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Mark Diemers (De Graafschap) 3

Ted van de Pavert (NEC) 3

Mo Rayhi (NEC) 3

Fankaty Dabo (Vitesse) 3

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 2

Youssef El Jebli (De Graafschap) 2

Mason Mount (Vitesse) 2

Thomas Bruns (Vitesse) 2

Jordan Larsson (NEC) 1

Joris Delle (NEC) 1

Matt Miazga (Vitesse) 1

Gregor Breinburg (NEC) 1