AkzoNobel wil fuseren met Axalta

Foto: ANP

ARNHEM - AkzoNobel is in gesprek met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta over een mogelijke fusie. Dat heeft de verfproducent maandag bevestigd, nadat verscheidene media er voor het weekeinde al melding van hadden gemaakt.

Inzet van de 'constructieve' gesprekken is een fusie van gelijken, waardoor een wereldwijd leidende producent van verf en coatings ontstaat, aldus AkzoNobel. Het bedrijf wees zelf eerder dit jaar meerdere toenaderingspogingen af van een andere Amerikaanse branchegenoot, PPG Industries. 5000 banen op het spel Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer liet in maart van dit jaar weten dat bij een overname 5000 banen op het spel staan. Hij uitte dan ook zijn bezorgdheid. Akzo begon in 1913 in Arnhem, waar nu nog meer dan 1000 mensen werken. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Scheffer wil Akzo voor de regio behouden: 'AkzoNobel hoort bij de provincie. Samen maken we werk van innovatie en bouwen we aan de economie van de toekomst. Een slimme en schone economie die zorgt voor groene groei en werkgelegenheid', sprak hij eerder. Zie ook: '5000 banen op het spel': provincie tegen overname AkzoNobel