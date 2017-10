Ruim 200 beuken tegen de vlakte in Arnhem

ARNHEM - 207 oude beuken langs de Schelmseweg in Arnhem worden met spoed gekapt. Volgens natuurbeheerder Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) vormen de holle bomen een gevaar. Ze zijn ziek en kunnen bij harde wind en storm omvallen.

In 2015 vielen er spontaan bomen om en dat wil de gemeente nu samen met de natuurbeheerder voorkomen. Sinds de kap kan het verkeer al ruim een week niet over de Schelmseweg in de stad. Er is een omleiding ingesteld.

Een aannemer uit Ede is vorige week begonnen met het kappen van de honderden beuken. De exemplaren van 150 jaar oud staan tussen de Bakenbergseweg en de Amsterdamseweg. De kap wordt uitgevoerd in opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de gemeente Arnhem.

Ongelukken na spontane val bomen

Projectleider Gerrit Pleijter van GLK legt uit: 'We hebben in 2015 al 40 bomen gekapt na twee ongelukken en enkele spontaan omgevallen bomen. Het doet pijn om dit te moeten doen, maar het is te gevaarlijk om ze te laten staan. De bomen zijn hol van binnen en uitermate kwetsbaar bij harde wind en storm, met name als ze vol in blad staan.'

Er komen ruim drie keer zoveel bomen terug

Zodra de bomen gekapt zijn, komt er nieuwe aanplant voor terug, zegt Pleijter. 'Na de kap komen er straks 645 jonge beuken voor terug.' De nieuwe beuken komen op 3 meter 76 van elkaar te staan, volgens de oude lengtemaat van de Rijnlandse Roede.

Volgens de natuurbeheerder zullen de beuken hierdoor niet de neiging krijgen in de breedte te groeien, maar in de hoogte. Daarmee keert volgens Pleijter de lanenstructuur sneller terug. 'Laten we eerlijk zijn, als je zoveel bomen kapt in een klein gebied dan blijft van dat laaneffect niks over.'

Bij herplant wordt gezocht naar explosieven uit WOII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in het gebied veel gevochten. Daarom wordt er tijdens het herplanten ook gezocht naar explosieven. De natuurorganisatie wil niet het risico lopen dat er iets mis gaat tijdens de aanplant van de nieuwe bomen. Daarom wordt er ook gespeurd naar munitie. Op welke manier er gezocht wordt naar explosieven is onduidelijk.

Protest tegen kap

Tegen bomenkap is vaak protest, beseft de projectleider van GLK. 'Na die twee ongelukken en enkele spontaan omgevallen bomen hebben we omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst. De mensen begrepen het wel. Uiteraard waren ze ook blij dat er nieuwe aanplant komt.'

De wegafsluiting door de kap en aanplant van de nieuwe beuken duurt naar schatting 3 tot 4 weken.