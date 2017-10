Bomenkap tussen mogelijke explosieven

ARNHEM - Terwijl ze nog steeds druk bezig zijn met het kappen van de 207 oude beuken langs de Schelmseweg in Arnhem. Is het tegelijkertijd opletten geblazen of er niet een explosief in de grond zit. Volgens natuurbeheerder Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) vormen niet alleen de holle bomen een gevaar. Deze zijn ziek en kunnen bij harde wind en storm omvallen. Maar zitten er ook mogelijk explosieven in de grond.

Bij herplant wordt gezocht naar explosieven uit WOII Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er in het gebied veel gevochten. Daarom wordt er tijdens het herplanten ook gezocht naar explosieven. De natuurorganisatie wil niet het risico lopen dat er iets mis gaat tijdens de aanplant van de nieuwe bomen. Daarom wordt er ook gespeurd naar munitie. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) wordt opgeroepen als er explosieven worden gevonden. Tot nu toe is er niks aangetroffen. De wegafsluiting door de kap en aanplant van de nieuwe beuken duurt naar schatting nog twee a drie weken.