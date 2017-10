Politie rijdt auto klem in Nijmegen

Foto: Politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - De politie heeft op de Oversteek in Nijmegen zondagavond een auto klemgereden. De bestuurder had even daarvoor op de Bloemerstraat een aantal fietsen omver gereden.

Daarna reed hij door, mogelijk in verwarde toestand, schrijft de politie op Instagram. Vanaf verschillende locaties in de stad kwamen meldingen van opvallend en agressief rijgedrag. Uiteindelijk lukte het de politie om de bestuurder op de Oversteek klem te rijden. De verdachte kon rustig worden aangehouden, recherche gaat de zaak onderzoeken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl