Tennisster Schoofs verliest finale in Canada

EDE - Tennisster Bibiane Schoofs uit Ede heeft de finale van het ITF-toernooi in het Canadese Saguenay verloren. Schoofs ging met 6-1 en 6-2 onderuit tegen de Hongaarse Greta Arn.

Arn (38) was zes jaar geleden nog de nummer 40 van de ranglijst. Begin dit jaar bereikte de Edese ook al de finale van een ITF-toernooi. Toen was Vera Lapko met 6-4 en 6-4 te sterk. Van de vijf finales die Schoofs dit jaar op een ITF-toernooi speelde won ze er eentje, in Altenkirchen.