Market Garden-piloot na ruim 70 jaar herbegraven

NIJMEGEN - De Amerikaanse sergeant Michael Aiello is 73 jaar nadat hij sneuvelde bij de operatie Market Garden herbergraven. Dat gebeurde in het Amerikaanse Springfield.

Aiello kwam bij de missie in de Tweede Wereldoorlog in actie als gliderpiloot, maar hij sneuvelde in september 1944. Pas in mei dit jaar werd zijn lichaam geïdentificeerd. Dat gebeurde door de Amerikaanse identificatiedienst DPAA. Zijn lichaam lag begraven in een anoniem graf in België, sinds de jaren de jaren 50 stond zijn naam op de Walls of the Missing in Margraten.

Zie ook: