Aanhouding na mishandeling Oldebroek

OLDEBROEK - De politie heeft een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling aan de Stouwdamsweg in Oldebroek. Volgens de wijkagent was de Oldebroekse jeugd betrokken bij de mishandeling. 'Veelal in negatieve zin, zij kunnen mij verwachten voor een gesprek met hun ouders', stelt wijkagent Peter van Essen.

De mishandeling vond vrijdag plaats. De verdachte moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Over de identiteit van het slachtoffer en de dader is niets bekend.