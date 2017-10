VIDEO: Hertje zonder moeder sluit zich aan bij kudde koeien

Het jonge damhert is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het Deelerwoud en is zijn moeder kwijtgeraakt. Het beestje trekt daarom nu op met de koeien van boer Van Roekel. Inmiddels heeft het hert ook al een koosnaam gekregen: Bambi.

Afschieten

In dagblad De Gelderlander opperde de faunabeheerder van de gemeente Arnhem (waar het gebied bij hoort) dat het hertje afgeschoten zou moeten worden. Het dier zou voor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen zorgen als het de nabijgelegen Hoenderloseweg zou willen oversteken.

Beelden van Bambi (tekst gaat door onder video):

Niet noodzakelijk

De suggestie om het hertje af te schieten is bij diverse mensen verkeerd gevallen. Volgens gepensioneerd faunabeheerder Ton Heekelaar, die dit weekend even kwam kijken naar het hertje, is afschieten helemaal niet nodig. Voorlopig trekt het dier op met de koeien.

Een ander optie zou zijn om het hertje te verdoven en te plaatsen bij de herten in Park Sonsbeek. Volgens Heekelaar geen ondenkbare optie. Bambi zou het hertenkamp in Sonsbeek juist van vers bloed kunnen voorzien.