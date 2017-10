Probleem voor Nederlanders met Duits pensioen: 'Abonnement op Libelle al opgezegd'

Beuting: 'Als het niet verandert, gaat me dat 947 euro per jaar schelen. Dat is veel geld. Dat zou betekenen dat we toch moeten bezuinigen op zaken. Mijn vrouw heeft uit voorzorg al haar abonnement op de Libelle opgezegd.'

Beuting werkte jarenlang als internationaal verkoopleider in Duitsland. Hij bouwde daar een klein pensioen op. Over dat pensioen deed hij jarenlang belastingaangifte in Nederland én Duitsland, maar dat mag nu niet meer. Mensen met een pensioen van minder dan 15.000 euro mogen nu alleen nog maar in Nederland aangifte doen. Dat maakt het wel makkelijker maar dat scheelt veel geld want de regels in Duitsland zijn een stuk gunstiger. In Nederland zou het om zo'n 61.000 mensen gaan die nadeel hebben van de nieuwe regels.

Alleen kleine pensioen getroffen

Belastingdeskundige Ricardo te Kaat uit Stokkum krijgt bijna elke dag vragen over dit probleem. Hij staat inmiddels meer dan honderd mensen bij, maar hij is pessimistisch. 'Het zal heel lastig worden om de wet opnieuw te veranderen, maar het komt wel onredelijk over. Want het geldt alleen voor mensen met minder dan 15.000 euro pensioen. Mensen daarboven kunnen nog steeds gebruik maken van de betere Duitse belastingregels. Daarnaast is er wel een uitzondering gemaakt voor honderdvijftig piloten. Die kunnen wel nog steeds in Duitsland belasting betalen.'

Volgens Te Kaat is het allemaal een gevolg van de versimpeling van de regels van Nederland en Duitsland. Te Kaat: 'Het geeft minder gedoe voor mensen, ze hoeven en kunnen nog alleen maar in eigen land aangifte doen. Wat gedupeerden nu nog kunnen? Tsja, dat is toch een lobby opstarten en hopen dat het gehoord wordt, dat de politiek het oppakt'.

Veel geld mislopen

Overigens geldt er wel een overgangsregeling van één jaar voor het belastingjaar 2016. 'Die overgang duurt nog maar tot het einde van dit jaar maar heel veel mensen weten daar niet van omdat er in Nederland niet of nauwelijks iets over gezegd wordt. Dus gaan heel veel mensen heel veel geld mislopen', stelt Beuting.