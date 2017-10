Zevenheuvenloop: 'Het is een mentaal spelletje'

NIJMEGEN - Nicole Derksen loopt dit jaar voor de allereerste keer mee met de Zevenheuvenloop in- en bij Nijmegen. Samen met tweehonderd andere lopers verkende ze zondag alvast het parcours.

Het zijn niet alleen de 15 kilometers die het pittig maken voor Nicole. De heuvels maken het extra zwaar. 'Twee van die heuvels zijn heel zwaar', vertelt Nicole. En het weer moet ook nog mee zitten natuurlijk. Bij vertrek schijnt een lekker zonnetje, maar op de Zevenheuvelenweg is er een bui. Dat komt Nicole prima uit na een steile klim: 'Lekker verfrissend'.

Je moet bij je eigen blijven

Tijdens de 'proefeditie' lopen er een aantal coaches mee. Niels is één van hen, hij geeft tips aan de lopers: 'Hoe meer je bezig bent met de tijd, hoe meer je bent afgeleid. Je moet naar je lichaam luisteren, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.' Maar hoe doe je dat tussen dertigduizend andere lopers? 'Het is een mentaal spelletje, omdat er zoveel mensen om je heen zijn, wordt je daardoor afgeleid. Je moet bij jezelf blijven, je eigen ademhaling, je eigen pasfrequentie, zodat het allemaal onder controle is en dan ga je er echt van genieten', vertelt Niels.

Nicole heeft ondertussen de smaak te pakken. 'We lopen in ons eigen tempo en we zijn lekker aan het praten heel de tijd, het is heerlijk.' Na een tijd van 1 uur en 40 minuten is Nicole over de finish: 'Super, het ging heel goed, veel beter dan verwacht eigenlijk. Ik vind het geweldig.'

