Politiehelikopter zoekt naar vermiste jongen (16)

Foto: Flickr

HARDERWIJK - Een politiehelikopter is in Harderwijk aan het zoeken naar een 16-jarige jongen die vermist wordt. De jongen wordt gezocht in de omgeving van Walibi en Harderwijk.

Het gaat om een jongen van 1 meter 70 groot, hij heeft blond rossig haar, draagt een grijze jas en zwarte sportschoenen.