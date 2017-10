Drugstest weigeren? Rijbewijs kwijt!

Foto: Wijkagent Linda

ZUTPHEN - De politie in Zutphen heeft zaterdagavond het rijbewijs ingevorderd van een man uit Deventer. Hij weigerde mee te werken aan de nieuwe speekseltest, waaruit kan worden opgemaakt of iemand onder invloed is van drugs.

De man reed slingerend en met wisselende snelheden over de Den Elterweg in Zutphen. Toen agenten hem staande hielden werd er een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden. De man werkte wel mee aan een alcoholtest, maar had geen druppel gedronken. Direct invordering Toen de politie hem op drugs wilde testen weigerde hij, meewerken aan deze test is verplicht. Ook een bloedtest werd geweigerd. 'Als iemand weigert om mee te werken aan deze testen, wordt direct zijn rijbewijs ingevorderd en wordt er proces-verbaal opgemaakt', aldus de politie op Facebook. De bestuurder moet zich op korte termijn verantwoorden voor de rechter.