Fraser zag dat PSV meteen toesloeg als het minder ging

'Je zag dat als wij even onze taken niet goed uitvoeren, dat ze meteen toeslaan. Dus wat dat betreft was het inderdaad een luizenploeg, in de positieve zin van het woord. Ze waren meedogenloos. Tegen een andere ploeg zou dat misschien niet zo gaan, maar we wisten dit van tevoren. Het is alleen vervelend dat het ons alsnog overkomt.'

De trainer was ook niet helemaal positief over het spel van zijn ploeg. 'De eerste helft voetbalden we niet goed. We toonden weinig initiatief en waren ook slordig, we hadden geluk dat het geen 2-0 werd. Dan gaan we met 1-1 de rust in en geef je bepaalde zaken aan, maar dan incasseer je in tien minuten toch drie tegengoals. Wel is positief dat ze na de 4-1 bleven knokken, dat respect verdienen ze van me.'

'Tien ploegen dicht bij elkaar'

In de ranglijst moet Vitesse door deze nederlaag even een stap op de plaats zetten, maar daar maakt de trainer zich geen zorgen om. 'Het staat allemaal dicht bij elkaar. De derde plek is mooi, maar er staan tien ploegen dicht bij elkaar. Volgende week staan we misschien vijfde of zesde, maar zo snel raak ik niet in paniek.'