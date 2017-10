Büttner ziet Vitesse wel weer terugkeren in top

'Dat komt vooral omdat we de wedstrijd in tien minuten weggeven', zegt Büttner na afloop. We gaan met 1-1 de rust in, dat is goed voor het vertrouwen maar dan krijg je in tien minuten drie goals tegen. Dat is zuur en dan wordt het moeilijk. Maar de complimenten voor het team dat we niet opgaven en bleven vechten.'

Vitesse staat nu na 10 wedstrijden op 18 punten en kan na dit weekend zomaar wegzakken naar plek zes. Buiten bereik van de top drie. 'Maar dat komt goed, we hebben een goede ploeg. Ondanks de 1-4 achterstand hebben we laten zien dat we een ploeg hebben die kan knokken. We komen terug op zo'n goede positie.'

Büttner was zelf ook bezig om flink te vechten in de wedstrijd. Het ging er soms fel aan toe op zijn kant. 'Ik denk dat je altijd moet vechten als speler, dat heb ik vandaag 1000% voor het team gedaan. En ja, dan komen er mooie duels bij kijken.'