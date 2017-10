Boswachter: 'Niet boos worden, we bladblazen voor een goed doel'

Het begon allemaal met een tweet van Miek die door de Duivelsberg liep en de bladblazende vrijwilligers tegenkwam. Er kwam felle kritiek van onder andere Corine. 'Paden bladvrij, boomwortels verven. Het bos wordt steeds minder bos, maar een stadspark met bordje 'betreden op eigen risico!'

Van levensbelang

Toch is het blazen volgens de boswachter van levensbelang. 'We beschermen hiermee de planten en dieren die hier voorkomen', vertelt Van Heerde. Door de paden bladvrij te houden, blijven de bezoekers ook daadwerkelijk op de paden lopen en dat is heel belangrijk, meent de boswachter.

Bekijk de reportage. Tekst gaat verder onder de video.



'De dieren die hier leven hebben een plekje gevonden omdat de mensen op paden lopen. Als wij gaan dwalen door het bos dan gaan de dieren ook lopen. Je moet er niet aan denken dat een ree hier dan de weg overschiet.' Daarnaast is het volgens Van Heerde belangrijk omdat er niet onnodig plantensoorten worden vertrapt als mensen netjes op de paden blijven.

Niet boos worden

Dus: 'Niet boos worden, we blazen echt voor een heel goed doel', besluit de boswachter.

