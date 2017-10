Wie is Inge's prins in de gele trein?

APELDOORN - Tijdens de treinreis van Rotterdam naar Hengelo ontmoette Inge de liefde van haar leven bij de snoepautomaat. De jongen stapte uit in Apeldoorn en zij moest de treinreis alleen afmaken. Wie deze prins is, weet ze niet. Om de zoektocht te starten plaatste ze een bericht in de Facebookgroep 'Hartstocht in de Trein'.

De twee treinreizigers komen elkaar tegen bij de snoepautomaat op het station van Amersfoort. De jongen heeft geen pinpas bij zich en contant betalen is niet mogelijk. Inge twijfelt of ze meer zin had in snoep of toch maar wat te drinken uit de automaat zou trekken. Hij wijst haar naar de andere automaat, met drinken. Ze gaat toch voor wat warms en loopt naar de kiosk.

Met wat lekkers uit de kiosk gaat Inge weer naar de trein, op weg naar huis. 'Daar zag ik deze leuke jongen weer', schrijft ze op Facebook. 'Ik vertelde hem dat de kiosk nog wel open was. Hij twijfelde.. want hij wou de trein nog kunnen halen. Ik zat nog te denken zal ik hem mijn chocolademelk doen? Of toch het koekje. Ik had me snel bedacht en dacht nee laat ik dat maar niet doen.'

'Ik dacht neee!!'

De twee lopen samen naar de trein en Inge neemt schuin achter de jongen plaats. Terwijl ze een kort gesprek houden over hun eindbestemmingen, houdt Inge haar vriendinnen via WhatsApp op de hoogte. Ze spreekt expres WhatsAppberichtjes in, zodat hij het kan horen en elke keer kijkt hij weer om.

In Apeldoorn moet de jongen de trein uit. 'Hij ging de trein uit en ik wenste hem een fijne avond. En hij mij. Ik dacht neee!!! Toen ik door 't raam keek, keek hij naar beneden en zwaaide nog vriendelijk.'

Zie hier het Facebookbericht van Inge Pinda, met foto van de jongen.

Tekst gaat verder onder de foto