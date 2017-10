500 jaar Luther; kerkdienst met Playmobilpoppetjes

ARNHEM - Maarten Luther spijkerde op 31 oktober, dit jaar 500 jaar geleden, zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij tekende daarmee voor het begin van de Reformatie. In Arnhem werd hier zondag op bijzondere wijze bij stilgestaan.

In Duitsland is 31 oktober een officiële vrije dag, maar in Nederland niet. Dit weekend besteedde toch een aantal Gelderse kerken aandacht aan het begin van de afsplitsing van de katholieke kerk door protestanten.

'Hij kwam in opstand tegen onrecht'

In Arnhem gebeurde dit zondag in de Parkstraatkerk. Volgens dominee Marieke Fernhout is Luther ook in deze tijd nog wel belangrijk: 'Het is niet alleen een jaartal uit een boekje. Luther kwam voor zijn gevoel in opstand tegen onrecht', legt de predikante uit. 'We willen gewoon zelf nadenken over ons geloof, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf keuzes maken.'

Tijdens haar speciale dienst maakte ze gebruik van Playmobilpoppetjes.

In Aalten is dinsdagavond in de Oude Helenakerk een orgelconcert door Harry van Wijk.