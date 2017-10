15-jarig meisje vermist vanuit gesloten instelling

Foto: Zoekjemee

EEFDE - Nikki Ruwe is sinds 13 oktober vermist. Volgens Zoekjemee is ze weggelopen vanuit jeugdzorginstelling Intermetzo in Eefde.

Het 15-jarige meisje is 1 meter 65, heeft donkerbruin haar en bruine ogen. De politie plaatste zaterdag een bericht op de politiesite over de vermissing. Zie hier het Facebookbericht van Stichting Zoekjemee:

Tekst gaat verder onder foto Zie ook: Politiebericht vermissing Nikki Ruwe Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl