Drugsafval gedumpt bij De Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Aan de rand van nationaal park De Hoge Veluwe in Hoenderloo heeft een voorbijganger zondagmorgen ongeveer 35 jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. Ze lagen in een weiland langs de N804 (Delenseweg).

Enkele vaten bevatten nog vloeistof, meldt een omstander.

De laatste weken wordt er op meerdere plekken op en rond de Veluwe drugsafval gevonden. Afgelopen week was het raak bij natuurgebied Ramenberg in Loenen langs de A50. Enkele dagen eerder gebeurde dat bij landgoed Mariëndaal in Oosterbeek.

De politie heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het gedumpte afval op te ruimen.