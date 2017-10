VIDEO: ravage na explosie lpg-tank. 'De motorkap lag honderd meter verderop'

LOBITH - Een motorkap die honderd meter verderop lag, auto-onderdelen boven op daken van woningen en gesprongen ramen. De ravage is enorm na het ontploffen van een lpg-tank van een pick-up in Lobith. Bewoners lijken al van de eerste schrik bekomen.

Verslaggever Thijs Boelens hoort dat bewoners zaterdagnacht wakker werden van een sissend geluid. 'Dat waren de leeglopende banden. Toen volgde een enorme knal. De motorkap lag honderd meter verder.'

Pick-up was gloednieuw

En dat is niet het enige. Op daken ligt puin, afkomstig van de explosie. Boelens: 'De pick-uptruck was gloednieuw. Waarom de explosie zo enorm was? Er zat tweehonderd liter lpg in de tank.'

Van twee huizen zijn de ramen gesprongen. De kozijnen zijn inmiddels dichtgetimmerd.

De woning van de eigenaar van de totaal verwoeste pick-up is niet beschadigd. Die woont verderop. 'De buurt zit nu nu bij hem. En het is erg gezellig binnen', ziet de verslaggever.

