Vrouw aan armen en haren uit auto getrokken in Nunspeet

Foto: Omroep Gelderland

NUNSPEET - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een jonge vrouw door een nog onbekende man mishandeld op de parkeerplaats aan de Dominee Martinuslaan en Dominee Huetlaan in Nunspeet, dat meldt de politie op Facebook.

De vrouw werd aan haar armen en haren uit de auto getrokken, waarop ze hard begon te gillen. De man ging er met een sprint vandoor, vermoedelijk in de richting van de Marktstraat. Vlak voor de mishandeling kwam de vrouw de mishandelaar lopend tegen. Het zou gaan om een blanke man met een normaal postuur van ongeveer 1 meter 70 lang, hij heeft kort blond haar en droeg een opvallende zwarte leesbril. De politie Nunspeet is op zoek naar getuigen van het misdrijf. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl