VVD in Arnhem op de bres voor oude diesel

ARNHEM - De fractie van de VVD in Arnhem wil tijdens de behandeling van de begroting volgende maand het weren van oude diesels in het centrum van Arnhem terugdraaien.

Dat laat raadslid Udo Kelderman weten. Het college van Arnhem wil niet meer dat dieselauto's van voor 2004 de binnenstad inkomen.

'Arnhem blijft onder de norm'

'Wethouder Ritsema heeft gezegd dat de lucht in het centrum te vies is, maar dat klopt niet', zegt de verkeersvlieger van beroep. 'Arnhem blijft qua fijnstof onder de norm.'

Kelderman wijst op een rapport van 4 september met metingen naar fijnstof en stikstofdioxide in 2016. In Arnhem waren op 45 punten waar de luchtkwaliteit is gemeten.

'Maatregel werkt niet'

De grenswaarde is 40 gram per kubieke meter. De vervuiling, zoals die onder meer in het centrum en op de drukke Eusebiusbuitensingel is gemeten, blijft daar onder. In het centrum is die 30,2 ug/m3 en op de buitenring 33,8 ug/m3, aldus het raadslid.

Kelderman: 'Uiteraard moet je de vervuiling door het verkeer in het centrum blijven meten, maar het weren van oude diesels gaat het te ver. In Utrecht hebben ze zo'n maatregel in het verleden genomen en daar bleek het niet te werken. Ik vind het merkwaardig dat het college hetzelfde wil doen.'

