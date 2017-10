Vitesse verliest eredivisietopper van PSV: 2-4

EINDSTAND: 2-4

90': Einde wedstrijd.

foto: Broer van den Boom

89': Vitesse probeert het nog wel, maar komt niet meer dicht in de buurt van de goal.

85': Kashia gaat eraf en Castaignos komt erin. Daar snappen weinig mensen wat van.

84': Matavz dichtbij de 3-4 na een voorzet van Rashica, maar hij raakt de bal maar half.

83': Luuk de Jong uit Doetinchem raakt geblesseerd en gaat van het veld af.

81': Scheidsrechter Gözübüyük had Bruns ook een gele kaart kunnen geven voor een smerige tackle op Schwaab. Maar nu houdt hij zijn kaarten op zak.

75': Mount laat wel meteen wat zien in het GelreDome.

73': Uitstekende conclusie van Aad de Mos, oud-trainer van Vitesse.

69': Weer een grote kans voor Vitesse nu. Rashica haalt uit, Zoet tikt hem uit de hoek.

64': GOAL! Mount laat zich meteen gelden. Een hoge bal werkt hij schitterend binnen met de buitenkant van zijn voet: 2-4.

62': De zwak spelende Serero wordt vervangen door Mount.

59': GOAL! Het stopt niet voor PSV. Lozano staat op de goede plek om de 1-4 binnen te tikken.

57': GOAL! En daar is de 1-3, weer op schitterende wijze. Locadia kapt naar binnen en schiet de bal uitstekend in de verre hoek.

54': Daar was de 2-2 alweer, dacht het stadion. Maar de kopbal van Matavz, na een uitstekende voorzet van Rashica, vond het net terwijl de spits buitenspel stond. Dat gaat dus even niet door.

53': Uitstekende kans voor Vitesse. Miazga kopt bijna raak vanuit een vrije trap, maar Zoet redt uitstekend.

49': GOAL! Diezelfde Locadia laat daarna zijn klasse zien, hij schiet vanaf 25 meter de bal in de hoek van de goal van Vitesse. Pasveer had die bal wel moeten hebben.

48': Het is 13 graden, de zon schijnt. Maar Locadia denkt dat handschoenen wel zin hebben onder korte mouwen.

46': We zijn weer begonnen!

45': Het is meteen rust.

45': GOAL! Bryan Linssen eist hem op, maar zijn kansje uit een hoekschop wordt uiteindelijk in de goal getikt door Locadia. Een eigen doelpunt dus. 1-1.

43': Volgens mij is scheidsrechter Gözübüyük wat kwijt...

40': Vitesse krijgt geen grip, tot woede van trainer Fraser.

34': Weer geen doelpunt voor PSV. Locadia stuit op Pasveer.

29': Wat een enorme kans weer voor PSV. Eerst is het Pereiro die schiet, maar Pasveer redt. Daarna is de rebound voor Luuk de Jong die moet scoren, maar Dabo redt op de doellijn.

26': Rashica probeert zijn tegenstander Brenet zoek te spelen, maar er staat nog altijd niemand om zijn voorzetten binnen te tikken.

23': Pereiro toont zijn klasse met een prachtige aanname en hij neemt de bal meteen mee, maar zijn schot is daarna wat matig.

18': GOAL! 0-1. Van Ginkel stuurt Lozano weg en de aanvaller legt de bal keurig in de verre hoek. Het is de eerste kans die PSV krijgt en het is meteen raak.

13': Dabo gaat ook op de bon na een overtreding op Locadia.

8': Vitesse begint fanatiek tegen PSV.

5': Ondertussen is het stadion wel aardig volgelopen voor deze wedstrijd.

4': Van Ginkel krijgt al na vier minuten een gele kaart na een overtreding op Büttner.

1': We zijn begonnen!

12.25 De spelers komen het veld op.

12.20 Hertog heeft zijn rondje weer gemaakt, dat betekent dat we richting het begin van deze eredivisietopper gaan.

12.15 Op zich is dit gewoon een topper in de eredivisie, maar het stadion zit in Arnhem nog lang niet vol.

12.10 Vitesse won van de laatste 32 ontmoetingen maar twee keer van PSV. Vandaag moet er dus iets anders gebeuren, willen de Arnhemmers kans maken.

12.05 Er is de laatste tijd flink afgetrapt in GelreDome...

12.00 Vitesse-spelers gaan diep tijdens de warming-up.

11.55 En hier staat de andere oud-Vitessenaar aan PSV zijde. Marco van Ginkel.

11.50 Hier staat ie dan, op het veld. Terug in Arnhem, na zijn transfer naar PSV.

11.45 De Arnhemmers zijn begonnen aan de warming-up!

11.40 Vitesse brengt de vertrouwde elf in het veld.

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

11.38 Het dak is open en dus volop ruimte voor de zon.

11.35 Als Vitesse wint, komen de Arnhemmers op drie punten van koploper PSV. En stijgen de Arnhemmers naar de derde plaats.

11.32 Bij de voorspellingen door bezoekers van de site van Voetbal International is PSV toch wel licht favoriet.

11.27 Eloy Room terug in GelreDome met PSV. Jarenlang was hij de eerste doelman van Vitesse.

foto: Will Kuijpers

11.15 Twee weken geleden zat GelreDome nog vol toen de Rolling Stones optraden.

11.12 Winnen in GelreDome tegen PSV is tot dusverre niet gelukt. De laatste thuiszege op de Eindhovenaren dateert uit 1997, toen Arco Jochemsen het enige doelpunt maakte. Maar dat was nog op Monnikenhuize.

11.10 Twee spelers ontbreken al lange tijd bij Vitesse. Maikel van der Werff (knie -foto) en Arnold Kruiswijk (rug), beiden centrumverdedigers.