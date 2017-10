Liveblog: Vitesse kan eredivisie spannend maken in topper tegen PSV

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse kan de spanning in de eredivisie terugbrengen door thuis te winnen van koploper PSV. In dit liveblog alles over deze topwedstrijd.

12.05 Er is de laatste tijd flink afgetrapt in GelreDome... 12.00 Vitesse-spelers gaan diep tijdens de warming-up. 11.55 En hier staat de andere oud-Vitessenaar aan PSV zijde. Marco van Ginkel. 11.50 Hier staat ie dan, op het veld. Terug in Arnhem, na zijn transfer naar PSV. 11.45 De Arnhemmers zijn begonnen aan de warming-up! 11.40 Vitesse brengt de vertrouwde elf in het veld. Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. 11.38 Het dak is open en dus volop ruimte voor de zon. 11.35 Als Vitesse wint, komen de Arnhemmers op drie punten van koploper PSV. En stijgen de Arnhemmers naar de derde plaats. 11.32 Bij de voorspellingen door bezoekers van de site van Voetbal International is PSV toch wel licht favoriet. 11.27 Eloy Room terug in GelreDome met PSV. Jarenlang was hij de eerste doelman van Vitesse. foto: Will Kuijpers 11.15 Twee weken geleden zat GelreDome nog vol toen de Rolling Stones optraden. 11.12 Winnen in GelreDome tegen PSV is tot dusverre niet gelukt. De laatste thuiszege op de Eindhovenaren dateert uit 1997, toen Arco Jochemsen het enige doelpunt maakte. Maar dat was nog op Monnikenhuize. 11.10 Twee spelers ontbreken al lange tijd bij Vitesse. Maikel van der Werff (knie -foto) en Arnold Kruiswijk (rug), beiden centrumverdedigers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl