Autobrand in Apeldoorn; brandbare vloeistof gevonden

Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - In de wijk De Maten in Apeldoorn is in de nacht van zaterdag op zondag een auto zwaar beschadigd door brand. De brand is vermoedelijk aangestoken. Tijdens het blussen ontdekten hulpdiensten een flesje brandbare vloeistof op de auto.

De eigenaar van de wagen lag lekker te slapen toen de brand werd ontdekt. De politie heeft de zaak in onderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl