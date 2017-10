Stormschade in Gelderland; automobilist heeft geluk met omvallende boom

Foto: Facebook/brandweer Beesd

BEESD - De brandweer in Gelderland is de voorbije nacht druk geweest met de storm die over de regio raasde. Een automobilist in Beesd had al het geluk van de wereld toen een omvallende boom boven op zijn wagen terechtkwam en hij zonder kleerscheuren kon uitstappen.

Dit gebeurde op de Oude Waag. Voordat de auto kon worden weggesleept, moest de boom in stukken worden gezaagd. Kort voor 3.00 uur kreeg de brandweer de eerste melding van stormschade, dat was in Voorthuizen. Vervolgens reden korpsen af en aan. Er waren meldingen vanuit Doornspijk, Brummen, Zaltbommel, Klarenbeek, Wageningen, Vierhouten, Putten, Winterswijk, Beuningen, Barneveld, Nijmegen, Ede, Halle, Elspeet, Hoenderloo, Borculo, Vaassen en Apeldoorn. Stormschade op de Miggelenbergweg in Hoenderloo. Foto: Facebook/Brandweer Hoenderloo In vrijwel alle gevallen ging het om omgewaaide bomen of takken die waren losgerukt.

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl