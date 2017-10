VIDEO: Schuur in brand in Emst

Foto: Twitter/@JFrens

EMST - In een schuur van 8 bij 10 meter en met een rieten kap heeft zondagmorgen vroeg brand gewoed. Het betrof een schuur aan de Lankertsweg in Emst. Van het pand bleef helemaal niets over.

Rond 7.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De woning bij de schuur bleef behouden. De tekst gaat verder onder de video en tweets. In de schuur waren geen dieren, twittert de brandweer. Het nablussen duurde nog geruime tijd. De oorzaak van de brand wordt onderzocht door de politie. Getuigen worden verzocht zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl