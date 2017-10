Bestuurder slaat met auto over de kop

Foto: Roland Heitink

KESTEREN - Een automobilist sloeg met zijn auto in de nacht van zaterdag op zondag over de kop. Dit gebeurde op de Spoorstraat in Kesteren. De autorit eindigde in de sloot.

Na het ongeluk, dat rond 1.30 uur gebeurde, rukten hulpdiensten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het letsel van de bestuurder viel uiteindelijk mee. De politie heeft de man aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een alcoholtest. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl