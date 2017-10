Tegenstander Vitesse weet weer wat winnen is

ARNHEM - Zulte Waregem beleefde voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse een goede generale. Na vier nederlagen werd KV Mechelen met 2-1 verslagen.

De wedstrijd was er één van de zwalpende ploegen, zoals de Belgen dat zeggen. Beide teams verkeren in slechte doen. Zulte won de wedstrijd dankzij doelpunten van Olayinka en Iseka. Zulte Waregem staat nu vijfde in België .

De Europa League-wedstrijd tussen Vitesse en Zulte Waregem staat donderdag op het programma, om 21.05 uur. Beide ploegen hebben één punt.

Olympique Nice, nummer twee in de poule bij Vitesse, ging vrijdagavond al hard onderuit; tegen het sterrenensemble van PSG werd het 3-0. Lazio Roma komt zondag in actie.