Burgemeester Scherpenzeel legt werk tijdelijk neer

SCHERPENZEEL - Ben Visser, de burgemeester van Scherpenzeel, heeft zijn werk tijdelijk neergelegd. Dat doet Visser op advies van de huisarts vanwege aanhoudende gezondheidsklachten.

Met wat voor klachten de burgemeester van de ChristenUnie kampt maakt de gemeente niet bekend. Ook is onduidelijk hoe lang het gaat duren. Loco-burgemeester Henk Vreeswijk neemt de honneurs voorlopig waar.

Visser is sinds 2013 burgemeester van Scherpenzeel, daarvoor was hij wethouder op Urk. Bij zijn aantreden was hij de jongste burgemeester van Nederland.