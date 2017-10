Remko Pasveer kijkt uit naar weerzien met PSV: 'Laten zien dat het goed gaat'

ARNHEM - De topper van dit eredivisieweekend is Vitesse - PSV. Een echte kraker. Remko Pasveer stond drie onder contract in Eindhoven. 'Het was er altijd fijn werken.'

Pasveer stapte afgelopen zomer over naar Vitesse. Een juiste beslissing van de ervaren doelman nadat hij drie jaar lang vooral de bank had warm gehouden bij PSV. Toch kijkt hij vooral positief terug. 'De Herdgang (trainingscomplex, RvdM) is iets speciaals. Het familiaire, de gemoedelijke sfeer die er hangt. Ik had vooral een hele goede klik met Mart van den Heuvel, de teammanager. Dagelijks zat ik wel op kantoor en hadden we goede gesprekken. We kunnen het nog steeds goed vinden met elkaar. En in de catering had je natuurlijk de familie Van Kemenade. Het was er fijn werken.'

Niet geslaagd

'Sportief ben ik er natuurlijk niet geslaagd', vervolgt Pasveer het relaas over PSV. 'Je had dingen graag anders gezien. Meer kansen willen hebben om te spelen, maar het is ook het goed recht van de club om keuzes te maken. Ik heb er alles aan gedaan om wel te slagen en de club is ook altijd tevreden geweest hoe ik me opstelde en geprobeerd heb mee te helpen om het niveau omhoog te krikken.'

Tot leven gekomen bij Vitesse

'Ja, het is speciaal dat ik heel veel mensen weer zal zien met wie ik drie jaar lang intensief heb samengewerkt. Je wil laten zien dat het goed met je gaat. Dat op zich al is een mooi gegeven', zegt de 33-jarige Tukker die tot 2020 vastligt bij Vitesse. Ineens is hij weer belangrijk. De mondige Pasveer is een belangrijke speler in de kleedkamer met alle ervaringen die hij op het hoge niveau bij PSV heeft meegemaakt. 'Ik kom weer tot leven hier. Geniet weer van veel wedstrijden spelen. Je denkt mee over de speelstijl en hebt discussies met trainers. Dat heb ik wel gemist.'

Andere kant in het netje

Pasveer verwacht een lastige middag in Gelredome waar Vitesse nog nooit won van PSV. Toch is het gevoel beter dan ooit. De editie van zondag (12.30 uur) is echt een topper, want PSV is lijstaanvoerder en Vitesse staat knap derde. 'Dan doe je dus mee bovenin. Absoluut, ook Tim Matavz heeft het idee, net als ik, dat het kan. Maar PSV is een luizenploegje. Ze scoren makkelijk. Geven je het gevoel dat je meespeelt. Je krijgt als tegenstander ook kansen en ineens ligt ie aan de andere kant in het netje. Dat is een grote kwaliteit van ze.'