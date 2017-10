Vrouw beroofd van handtas

WESTERVOORT - Een vrouw is in Westervoort vrijdag beroofd van haar handtas. Dat gebeurde nadat zij haar auto had geparkeerd, de politie is op zoek naar getuigen.

Rond 13.00 uur parkeerde de vrouw haar auto langs de Vicarije. Toen zij uitstapte, wilde ze nog iets uit haar auto pakken, maar op dat moment wordt haar handtas uit haar hand gegrist. Daarna zag de vrouw een man op een scooter wegrijden met haar tas. Volgens de politie gaat het om een man met een normaal postuur, hij droeg een zwart glimmend jack zonder capuchon en hij droeg een donkerblauwe spijkerbroek. De scooter was zwart net zoals de helm die de man droeg.