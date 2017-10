TEC en Lienden winnen in Amsterdam

GROESBEEK - TEC en FC Lienden hebben zondag in de Tweede Divisie allebei hun wedstrijd in Amsterdam gewonnen. TEC won met 4-2 bij De Dijk, Lienden klopte AFC met 1-0.

Het Tielse TEC begon goed bij De Dijk, via een strafschop van Wimilio Vink werd het 1-0 en Vink zorgde ook voor de tweede treffer. Direct na rust maakte De Dijk er weer een wedstrijd van door de aansluitingstreffer binnen te werken en even later werd het zelfs 2-2. TEC richtte zich echter op en Vink was opnieuw de gevierde man met zijn derde treffer van de dag. In blessuretijd zette invaller Serhat Koc de eindstand op het bord: 2-4.

Ook Lienden wist het bezoek aan de hoofdstad op te luisteren met een driepunter. Dat deed het zonder coach Hans Kraay jr., die wel op de tribune zat. Kraay's vader, Hans Kraay sr. overleed eerder deze week. In de eerste helft kwamen beide ploegen niet tot scoren, maar na een uur spelen, kwam Lienden op voorsprong na een doelpunt van Nick Hak. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Achilles'29 wint weer eens

Zaterdag kwamen Achilles'29 en De Treffers al in actie. Achilles'29 wist na vijf nederlagen eindelijk weer te winnen. FC Lisse werd verslagen. De Treffers liep tegen een pijnlijke nederlaag aan, hekkensluiter Jong Sparta won met 5-1.

De start van de wedstrijd op de Heikant was veelbelovend voor Achilles, Niels Wouters scoorde al na vier minuten de 1-0. Maar daarna ging het het mis, keeper Timo Plattel kreeg rood bij een overtreding. Dat leverde Lisse ook nog een penalty op, die werd benut.

Een kwartier voor tijd moest ook Lisse met tien man verder na een rode kaart en in de slotminuten wist Achilles de wedstrijd ook nog te winnen. Oulad Omar maakte de 2-1.

Pijnlijke nederlaag De Treffers

Voor De Treffers was het een ontluisterende middag in Rotterdam. Jong Sparta verzamelde tot zaterdag slechts drie punten, maar na vier minuten stond het al 1-0 en voor rust was het verschil al definitief gemaakt: 3-0. Tien minuten voor tijd leek de nederlaag wat dragelijker te worden door een doelpunt van Cedric Badjeck, maar in de laatste minuten liepen de Rotterdammers nog uit naar 5-1.

