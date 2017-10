Achilles wint weer eens; pijnlijke nederlaag De Treffers

GROESBEEK - Achilles'29 weet weer wat winnen is. Na vijf nederlagen versloegen de Groesbekers in eigen huis FC Lisse. De Treffers liep tegen een pijnlijke nederlaag aan, hekkensluiter Jong Sparta won met 5-1.

De start van de wedstrijd op de Heikant was veelbelovend voor Achilles, Niels Wouters scoorde al na vier minuten de 1-0. Maar daarna ging het het mis, keeper Timo Plattel kreeg rood bij een overtreding. Dat leverde Lisse ook nog een penalty op, die werd benut.

Een kwartier voor tijd moest ook Lisse met tien man verder na een rode kaart en in de slotminuten wist Achilles de wedstrijd ook nog te winnen. Oulad Omar maakte de 2-1.

Pijnlijke nederlaag De Treffers

Voor De Treffers was het een ontluisterende middag in Rotterdam. Jong Sparta verzamelde tot zaterdag slechts drie punten, maar na vier minuten stond het al 1-0 en voor rust was het verschil al definitief gemaakt: 3-0. Tien minuten voor tijd leek de nederlaag wat dragelijker te worden door een doelpunt van Cedric Badjeck, maar in de laatste minuten liepen de Rotterdammers nog uit naar 5-1.

TEC en FC Lienden komen zondag in actie, allebei in Amsterdam. TEC speelt uit tegen De Dijk. Lienden treft dan AFC.