Vrouw gewond na ongeluk op A18

Foto: Omroep Gelderland

DIDAM - Op de A18 bij Didam is zaterdagavond een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Volgens een cameraman ter plaatse verloor de vrouw de macht over het stuur en is gaan tollen. Daarna is er een auto achterop geklapt.

De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis vervoerd, een andere bestuurder is in de ziekenauto behandeld. Door het ongeval was de linkerrijstrook tijdelijk afgesloten.