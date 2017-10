Gespot: een elektrische DAF

Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Zo ineens staat er een oldtimer, een DAF, die vastligt aan een elektrisch laadpunt in Lochem. In de auto zit bestuurder André uit Haaksbergen die zijn achternaam niet aan ons kwijt wil. André is gek op de oerhollandse Dafjes en die van hem rijdt nu sinds kort elektrisch.

Ruim een jaar geleden ging hij aan het werk met het ombouwen van zijn DAF. Vervolgens moest hij nog een kenteken aanvragen om zo te mogen rijden met zijn wagen. Inmiddels geniet hij met volle teugen van zijn elektrische rijdende DAF. 'Hij rijdt ook harder dan op benzine', vertelt hij trots. 'Ik haal 85 km per uur.' Kinderen hebben nog nooit een elektrische auto gezien De wagen trekt bekijks: kinderen in Lochem staan even stil bij zijn wagen en kijken hun ogen uit. Zo vertelt Lonneke (9) dat ze nog nooit een auto aan een stekker heeft gezien. Ook Iris (9) vindt het prachtig. 'Ik heb elektrische auto's alleen maar op tv gezien en nog niet in het echt, cool!'. De meiden realiseren zich waarschijnlijk niet dat het ook erg bijzonder is dat het om een oldtimer gaat. 'Hij ziet er wel oud uit ja', wordt giechelend gezegd. Het Dafje was razend populair in Nederland rond de jaren zestig en zeventig. André vertelde. Hij hield daarom zijn missie om de oldtimer elektrisch te maken lang geheim. Nu rijdt hij vol trots rond. Op zijn auto hangen zelfs allemaal A4'tjes met tekst en uitleg voor de liefhebber. 'Ik kan de auto zelfs thuis opladen, kijk ik heb een gewone stekker, dat heeft ook niet iedereen'. Voor 1 euro heen en weer Volgens André rijdt de auto nu een stuk beter. Het is ook nog eens goedkoper verklaart hij. 'Ik rijd elke dag van Haaksbergen naar Hengelo en dat kost mij 1 euro'.