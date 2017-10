Honderden bezoekers nemen kijkje in ruïne kasteel Nijenbeek

VOORST GEM VOORST - Dit jaar werden er voor het eerst in de geschiedenis van De Nijenbeek bezoekers toegelaten in de kasteelruïne. Nijenbeek-gids Bert van de Zedde van de Oudheidkundige Kring Voorst vertelt dat 2017 een proefjaar was. ‘Honderden mensen hebben de ruïne onder begeleiding van een gids bewonderd. De intentie is uitgesproken om dit de komende jaren voort te zetten.’

De Nijenbeek is een van de weinige ongeschonden ruïnes in Nederland. Het kasteel bood in het verleden onderdak aan ridders, kloosterbroeders en Duitse soldaten. Tegenwoordig is het kasteel één met het landschap. Plant en dier hebben hun thuis gevonden in en om De Nijenbeek. Mede daarom was de ruïne niet opengesteld voor bezoekers. Maar daar komt verandering in.

Beperkte toegankelijkheid

De Nijenbeek was dit jaar beperkt opengesteld van juli tot en met oktober. Bezoekers moesten zich van tevoren aanmelden via de website van De Nijenbeek. ‘De binnenkant leent zich niet voor grote groepen’, legt Van de Zedde uit. ‘De ruïne is bovendien lastig bereikbaar. Daarom kunnen bezoekers het indrukwekkende gebouw alleen betreden in groepen van maximaal 15 personen en onder begeleiding van een gids.’

Eenmaal binnen komt de geschiedenis tot leven. Bezoekers zien met eigen ogen de verwoestingen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn ook sporen uit de oudere geschiedenis van De Nijenbeek. ‘Het kasteel kijkt uit over de IJssel richting Zutphen en Deventer,’ vertelt van de Zedde. ‘Dat herinnert aan de oorspronkelijke functie van het gebouw als verdedigingsburcht.’

Legende van de Dikke Hertog

De burcht heeft bovendien een periode dienstgedaan als gevangenis. In de veertiende eeuw streden twee broers - Eduard en Reinoud III - om de titel Hertog van Gelre. Toen Eduard won, sloot hij zijn broer Reinoud op in kasteel De Nijenbeek. De legende gaat dat Reinoud zo dik werd dat hij niet meer door het deurtje van zijn cel paste.

In en rondom De Nijenbeek leven allerlei dieren die zo min mogelijk gestoord moeten worden. Daarom worden de rondleidingen eind oktober stopgezet. Maar Van de Zedde is positief ingesteld: ‘Hopelijk kunnen de komende jaren meer mensen onder begeleiding van een gids komen genieten van deze prachtige locatie vol historie.’

Op maandag 30 oktober is De Nijenbeek te zien bij Omroep Gelderland. In het historische televisieprogramma Ridders van Gelre komt de Legende van de Dikke Hertog tot leven tijdens een aflevering over de Heeckerense en Bronckhorster Twisten. De aflevering wordt uitgezonden om 17.20 en daarna elk uur herhaald.