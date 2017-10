Bier, bier en nog eens bier: steeds meer oktoberfesten in Gelderland

ZEDDAM - Bier, veel bier en Duits eten. Dat zijn toch wel de ingrediënten van Oktoberfest. Een traditie uit München, die steeds vaker ook in Gelderland te vinden is. Dit weekend wordt het georganiseerd in Zeddam en Zevenaar. 'Zes jaar geleden zijn we begonnen in de kroeg, maar nu zijn twee dagen stijf uitverkocht', vertelt Jörg Knuvink van de organisatie in Zeddam.

Dat zegt hij in een stampvolle tent, waar de muziek klinkt en het bier rijkelijk vloeit. Volgens Maartje van Knuppevelt, van de website oktoberfestfan.nl, is de populariteit te danken aan het feit dat steeds meer mensen van het feest hebben geproefd in Duitsland. 'En dan denken dat is toch wel heel vet en dat ook in Nederland willen nabouwen.' Dit jaar zijn er ongeveer tweehonderd feesten georganiseerd in Nederland, waarvan het grootste deel in het oosten van het land. Toch slaagt niet alles, want een bierfest in GelreDome werd afgelast. Er werden te weinig kaarten verkocht.