Vanaf nu is er weer een cassettebandjesfabriek in Nederland

Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Cassettebandjes hebben de toekomst. Dat vindt Thomas Baur in ieder geval, hij is de eigenaar van de nieuwe cassettebandjesfabriek in Lochem. Vandaag werd de fabriek geopend. De eigenaar luisterde ooit via een cassetterecorder naar sprookjes en nu maakt hij ze zelf ruim twintig jaar later. Een goudmijn is het niet zegt hij. Zijn cassettebandjesfabriek is nu wel de enige in de Benelux.

Feestelijk wordt de nieuwe bandjesfabriek geopend en er is live muziek van de band: MRWK. De band speelt terwijl iets verderop de muziek wordt opgenomen op bandjes. Na de opening wordt dan de cassette gelanceerd met hun nieuwe album. Er zijn maar vijftig bandjes beschikbaar. 'Muziekkanten kiezen anno 2017 ook voor de cassette' Volgens Baur is het bandje nog steeds de toekomst. Er zijn muziekkanten die vanwege nostalgie nog steeds kiezen voor een cassette release zegt hij. Op de vraag of het een goudmijn is schudt hij zijn hoofd. 'Nee. Ik zal niet in een BMW rijden die ik kan kopen na de verkoop van bandjes.' Maar voegt hij toe: 'Ik zal heerlijk slapen met het gevoel dat ik de cassette weer een nieuwe kans geef en dat is ook rijkdom.' Toch verwacht de jonge ondernemer dat hij 15.000 cassettebandjes gaat verkopen. Tekst gaat verder onder video: Jong en oud snuffelt tussen de cassettes Wie dacht dat er alleen oudere bezoekers afkomen op de bandjesfabriek heeft het mis. Ook Fabienne van 14 heeft nog steeds een cassetterecorder en is op zoek naar bandjes met muziek van haar smaak. Noud van 4 heeft nog nooit van een cassette gehoord en leert vandaag van zijn vader dat je er muziek op kan luisteren. Het is druk tijdens de opening van de bandjesfabriek. Alle vertrekken waar je kan komen zitten bomvol met liefhebbers.