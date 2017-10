'Occult en gevaarlijk', verzet tegen Halloween vanuit christelijke hoek

Dominee Maikel de Kreek van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Doetinchem: 'Door je met het duistere te associëren, haal je het kwade binnen.' Volgens hem is het dus niet een onschuldig griezelfeestje. Het is niet de eerste keer dat er vanuit de protestantse hoek kritiek komt op griezelthema's. Zo was er een christelijke tegenhanger van de kinderboekenweek dat dit jaar griezelen als thema had.

Geen verbod

Toch wil De Kreek geen verbod. De dominee ziet in dat dat onhaalbaar is. Maar hij wil ouders wel wijzen op de bezwaren die in zijn omgeving leven. 'Waarom zou je je bezig houden met occulte zaken. Waarom? Ik zie het niet,. Je bent bezig met angst en de dood. En twee weken later staan dezelfde mensen weer in de rij om het in huis gezellig te maken met kerstversieringen, het feest van het licht. Ik kan dat moeilijk rijmen.'

Kinderfeest

In Opijnen hebben ze niet veel op met de boodschap van De Kreek. Voor het vierde jaar op rij organiseert Thijs van Leeuwen in zijn buurt een Halloween-avond. Zijn huis en tuin zijn omgebouwd tot een waar griezeldoolhof. Kinderen uit de buurt lopen rond met angstaanjagende horror-clown maskers, bloederige wonden, er staan grote grafstenen opgesteld en met spinrag zijn ze ook niet zuinig geweest. Het is er druk en de kinderen vermaken zich overduidelijk opperbest. 'Daar gaat het om,' zegt Thijs van Leeuwen, 'onschuldig vermaak. Occulte zaken, daar houden we ons echt niet mee bezig. Het is een spannend avondje, niets meer of minder.'