Kater Bikkel is weer thuis na horror-rit op snelweg

Een familie uit Friesland was onderweg naar de dierentuin in Amersfoort en kwam bij Wezep met pech stil te staan. Een bergingsbedrijf kwam er achter dat de 'schuldige' kater Bikkel was die al die tijd onder auto had gehangen.

Gebroken poot

Na wat kunst en vlieg werk kon de kater bevrijd worden. De dierenambulance Noord Veluwe West had Bikkel meegenomen. Bij de dierenarts bleek de kat een gebroken poot en wat schaafwonden, onder meer op de neus, te hebben.

Na een nachtje bij een dierenasiel te hebben doorgebracht kon zijn baasje hem zaterdag weer ophalen. Volgens een medewerkster van het dierenasiel zal het nog wel een paar weken duren voordat Bikkel weer op de been is.

